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СИСТЕМА СПУТНИКОВОГО МОНИТОРИНГА ТРАНСПОРТА WIALON - ВАШ ТРАНСПОРТ ВСЕГДА ПОД КОНТРОЛЕМ
Наш подход в работе – доставлять клиентам качество и ценность. Мы подберем для вас наилучшие решения, которые позволят сократить издержки на транспорт и увеличить вашу прибыль
Сокращение расходов и гибкая логистика
Увеличивайте финансовую составляющую вашего бизнеса за счет прозрачности процессов в автопарке
20%
Сокращение расходов на топливо
35%
Сокращение трудозатрат на управление логистикой
30%
Снижение просроченных доставок и простоев
20%
Снижение затрат на ТО и ремонт
ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ С СИСТЕМОЙ WIALON





Мониторинг транспорта в режиме реального времени
  • Исключите нецелевое использование автотранспорта
  • Снижайте затраты на топливо, ТО и ремонты
  • Оптимизируйте загрузку автопарка
  • Определите неаккуратных водителей
  • Контролируйте температурный режим
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Контроль водителей в реальном времени

  • Контролируйте перемещения
  • Контролируйте геозоны
  • Контролируйте посещение объектов
  • Фиксируйте и сохраняйте для анализа все перемещения транспорта в виде подробных маршрутов
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Подробную информацию в отчетах
  • Контролируйте пробег и расход топлива
  • Контролируйте посещение объектов
  • Оценивайте качества вождения
  • Получайте отчеты о количестве топлива в баке, времени, месте и объеме заправок и сливов.
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Датчики
  • Контролируйте температуру
  • Контролируйте уровень топлива




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Видеонаблюдение
  • Контролируйте соблюдение законодательных требований
  • Просматривайте онлайн
  • Контролируйте пассажиропоток


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Техническую поддержку
  • Решим технические проблемы
  • Окажем консультационную поддержку
  • Проведем обучение по работе с системой
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ПОЧЕМУ С НАМИ УДОБНО РАБОТАТЬ
Компания Wialon Service работает по принципу
1 окна
ОБОРУДОВАНИЕ
Мы подберем и настроим оборудование, которое оптимально подходит под требования вашего бизнеса
СИСТЕМА МОНИТОРИНГА
Система Wialon - делает ваш бизнес прозрачным: в онлайн режиме вы сможете контролировать все необходимые процессы, связанные с транспортом
ПОДДЕРЖКА
В нашем штате работают опытные специалисты технической поддержки, которые помогут вам оперативно решить проблемы
ОТЗЫВЫ НАШИХ КЛИЕНТОВ
Комитет "Волга Квест"
Экспедиционный корпус "Серебро севера" и Комитет "Волга Квест" выражают искреннюю благодарность за поддержку единственной в Европейской части России многодневной экстремальной гонки с ездовыми собаками.
Такси "Мега"
Два года назад у нас возникла необходимость интегрировать программное обеспечение диспетчерской службы такси с системой мониторинга транспорта.
ООО «ЛенСтройСервис»
От лица компании ООО «ЛенСтройСервис» хотим выразить благодарность Wialon-service за качественную техническую поддержку и за отзывчивость и доброжелательность сотрудников.
НАШИ КОНТАКТЫ
Просто напишите нам или позвоните.
Наши специалисты подберут идеальное решение.
+7 495 410 20 22
sales@wialon-service.ru
www.wialon-service.ru
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