Мы подберем и настроим оборудование, которое оптимально подходит под требования вашего бизнеса
СИСТЕМА МОНИТОРИНГА
Система Wialon - делает ваш бизнес прозрачным: в онлайн режиме вы сможете контролировать все необходимые процессы, связанные с транспортом
ПОДДЕРЖКА
В нашем штате работают опытные специалисты технической поддержки, которые помогут вам оперативно решить проблемы
ОТЗЫВЫ НАШИХ КЛИЕНТОВ
Комитет "Волга Квест"
Экспедиционный корпус "Серебро севера" и Комитет "Волга Квест" выражают искреннюю благодарность за поддержку единственной в Европейской части России многодневной экстремальной гонки с ездовыми собаками.
Такси "Мега"
Два года назад у нас возникла необходимость интегрировать программное обеспечение диспетчерской службы такси с системой мониторинга транспорта.
ООО «ЛенСтройСервис»
От лица компании ООО «ЛенСтройСервис» хотим выразить благодарность Wialon-service за качественную техническую поддержку и за отзывчивость и доброжелательность сотрудников.
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